Ростовский активист рассказал о плачевном состоянии витража на бывшей фабрике

На витраже изображен советский космонавт. Фото: Василий ГРИНЕНКО.

Советский монументальный витраж на окне бывшей обувной фабрики имени Микояна в Ростове-на-Дону нуждается в реконструкции, рассказал ростовский активист, автор проекта «На руинах» Василий Гриненко.

По его словам, фабрика имени Микояна возникла на базе ростовских обувных мастерских в конце 1920-х годов. В годы первой пятилетки производство переехало в огромное здание. Тогда же было закуплено новое оборудование, выписаны заграничные специалисты, со всех концов страны потянулись сюда лучшие закройщики, сапожники, заготовщики. По объемам производства обуви Ростовская область стала конкурировать с Москвой и Ленинградом, занимая третье место в СССР.

Витраж на окне фабрики же был сделан в 60-х годах прошлого века, о чем свидетельствует его тематика — изображенный на нем космонавт. По словам ростовского экскурсовода Марины Натальян, витражи в советское обычно использовали в качестве так называемого «компенсационного искусства». Ими заполняли обширные ниши и пространства на заводах и фабриках.

Сегодня же в здании бывшего предприятия разместились новые офисы: в коридорах и в лестничных пролетах произведен капитальный ремонт. Старое помещение получило вторую жизнь. Однако от ремонта и пыли когда-то светящийся на солнце витраж помрачнел и покрылся толстым слоем грязи. Правая нижняя деталь конструкции была безвозвратно утеряна. Активист надеется, что новые арендодатели здания не останутся равнодушными к судьбе выдающегося произведения монументального искусства.

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