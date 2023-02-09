Полпред Президента РФ в ЮФО поздравил ученых с Днем российской науки

Полномочный представитель Президента РФ пожелал ученым успехов в трудном и благородном деле. Фото: пресс-служба ЮФО.

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Владимир Устинов поздравил всех научных работников с их профессиональным праздником.

В своем обращении полпред отметил, что главной движущей силой науки сегодня являются образованные и увлеченные люди, которые стремятся сделать этот мир лучше. По его словам, научная деятельность требует предельной самоотдачи и концентрации сил, поэтому ее сравнивают с подвижническим служением

- Российская наука вносит выдающийся вклад в развитие нашей страны, обеспечение ее обороноспособности и конкурентоспособности, - отметил Владимир Устинов. - Многими выдающимися открытиями и изобретениями человечество обязано российским ученым, первооткрывателям и новаторам.

Полномочный представитель Президента РФ пожелал ученым успехов в трудном и благородном деле, а также новых открытий и достижений.

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