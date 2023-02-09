В 2023 году в Ростовской области проведут корректировку платы за ЖКУ

Начисление оплаты зависит от решения жильцов или наличия системы автоматического учета Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области в первом квартале 2023 года проведут корректировку платы за жилищно-коммунальные услуги. Изменения коснутся собственников квартир в зданиях с общедомовыми приборами учета, сообщают донские власти.

Речь идет только о тех домах, где собственники не приняли решение относительно расчета размера платы в части содержания общего имущества (СОИД).

- По федеральному закону, управляющие компании, ТСЖ и ЖСК обязаны выполнить перерасчет. Плата может как уменьшиться при более низком уровне реального потребления, так и увеличиться при высоком уровне потребления, - говорится на сайте правительства региона.

Напомним, варианты начисления оплаты зависят от решения жильцов или наличия системы автоматического учета, во втором случае начисление проводится по показаниям системы.

Собственники на общем собрании могут принять решение о начислении платы по среднемесячным показаниям с перерасчетом или по показаниям общедомовых приборов учета, в этом случае перерасчет не потребуется. Документ не предполагает оплаты долгов за ЖКУ соседей.

- Госжилинспекцией с управляющими организациями проведут разъяснительную работу по вопросам корректировки платы за содержание общего имущества в многоквартирных домах, - пообещал руководитель региональной Госжилинспекции Павел Асташев.

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