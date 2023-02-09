Ростовскую область планируют объединить с Луганской и Донецкой народными республиками в содружество

У Ростовской области и новых территорий есть общие вопросы, которые нужно решить. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Создания макрорегиона Донбасс с участием Ростовской области не будет. Донской регион и новые территории будут объединены в содружество. Об этом губернатор Василий Голубев сообщил на пресс-конференции 9 февраля.

— Это означает, что мы подпишем соглашение о сотрудничестве с одним и другим регионом, а потом, надеюсь, подпишем документ о создании этого содружества, — прокомментировал Василий Голубев.

Он пояснил, что у Ростовской области и новых территорий есть общие вопросы, требующие внимание. Это, например, партнерские отношения бизнеса, и дополнение экономик друг друга, и контакты людей. Кроме того, появится возможность помочь Донецкой и Луганской народным республикам вернуться к нормальной жизни.