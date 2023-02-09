В 2023 году в Ростовской области планируют возобновить работу водного пассажирского транспорта

Плавучий причал Таганрога готовят к приему пассажирских судов. Фото: сайт правительства Ростовской области

В Ростовской области уже в 2023 году планируют запустить работу водного пассажирского транспорта. Об этом на пресс-конференции журналистам сообщил губернатор Василий Голубев.

- Действительно, планируем возрождение водного транспорта, с определенными усилиями. В Минтрансе региона заверили, что организовать сообщение в Ростовской области готовы уже в этом году, - сказал Василий Голубев.

Глава региона добавил, что в рамках этой работы в регионе создадут судоходную компанию «Дон», для этого уже готовятся документы. Также власти уже сделали заявки приобретение судов «Валдай - 45Р» и «Метеор - 120 М». Первый тип транспорта должны поставить в 2023 году, второй - в 2025 году.

Параллельно в Ростовской области планируют новые водные пассажирские маршруты. Речные путешествия собираются организовать по направлению Ростов - Азов - Волгодонск. Морские маршруты: Ростов - Ейск - Анапа и Ростов - Керч - Ялта.

Также, по словам губернатора, в будущем для развития водного сообщения нужно будет создавать дополнительные причальные места, как речные, так и приморские. В этом поможет опыт создания причальной инфраструктуры в Таганроге.

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