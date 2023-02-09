В Батайске прошли мероприятия к 80-летию освобождения города от немецких захватчиков

Батайчане помнят и гордятся подвигом 1265 бойцов Красной Армии. Фото: пресс-служба Администрации города Батайска.

Ряд патриотических мероприятий прошли в городе Батайске ко Дню освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. В честь 80-летней годовщины к Стене памяти и мемориалу «Клятва поколений» возложили цветы и почтили павших героев минутой молчания.

Стоит отметить, что на мемориальном комплексе только за два последних года были найдены и увековечены 125 фамилий погибших защитников и освободителей города. Батайчане помнят и гордятся подвигом 1265 бойцов Красной Армии, отдавших свои жизни за свободу родного города.

- Приятно было видеть на мероприятии вместе молодежь и батайчан старшего возраста - это значит, что сохраняются преемственность поколений и традиции, которые так важны и по-особенному актуальны сегодня. Мы переживаем непростое время, которое неразрывно связано с прошлым нашей Родины, когда наши деды и прадеды боролись с фашизмом. В эти дни наши ребята, в том числе батайчане, потомки тех героев продолжают бороться с фашистской чумой, которая снова подняла голову. И только наше единство и любовь к Отечеству делают нас сильнее, - отметил глава администрации города Роман Волошин.

Горожане могли увидеть на станции Батайска «Поезд Победы». Фото: пресс-служба Администрации города Батайска.

Помимо этого горожане могли увидеть на станции Батайска «Поезд Победы», который включил в себя пять вагонов с историей и две платформы. На одной из них была легендарная «полуторка», на второй –разместили сцену, где артисты показали военно-патриотическую зарисовку для горожан.

По словам Романа Волошина, «Поезд Победы» является замечательным проектом, который позволяет сохранить и передать историческую память будущим поколениям.

Помимо этого ко Дню освобождения Батайска для гостей и жителей города подготовили фестиваль зримой песни «Лейся песня фронтовая» и виртуальную выставку. В ходе экспозиции выставки всем желающим расскажут об исторических событиях тех лет с приложением писем с фронта и списка погибших воинов в период с 1942 по 1943 года.