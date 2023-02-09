Жители Ростовской области осенью 2023 года смогут увидеть новый сериал о хакерах

Фото: ПАО «Ростелеком»

Уже осенью 2023 года жители Ростовской области смогут увидеть в видеосервисе Wink и на телеканале СТС новую авантюрную комедию «Короче, план такой». Об этом сообщает пресс-служба «Ростелеком».

По сюжету, хакеры никогда не виделись в реале и знают друг друга только по никам. Они успешно потрошат электронные кошельки богачей, пока не совершаю ошибку и попадаются в руки правоохранителей. Только тогда ребята знакомятся лично. Теперь перед ними стоит выбор: сесть за решетку или работать в интересах страны. Хакеры выбирают второе, и с этого момента жизнь их меняется. Теперь на кону не шальные деньги, а свобода и безопасность всего мира, которую герои будут защищать во всех уголках нашей планеты.

Как рассказал генеральный продюсер проекта Владимир Микулич, съемочной группе удалось создать авантюрный экшн-сериал с очень высоким для российского рынка production value.

- Зрелищность нового сериала соответствует запросам искушенной аудитории, привыкшей к продукту студий мирового уровня, - пояснил продюсер.

В картине снялись такие актеры как Павел Деревянко, Никита Богатов, Михаил Кремер и другие. Съемки сериала проходили в Москве, в живописном Дагестане, на теплом побережье Черноморья в Краснодарском крае, в Абхазии и Турции.

Проект был создан продюсерской компанией WMG при участии «НМГ Студии» и при поддержке Института развития интернета. Премьера сериала состоится осенью 2023 года. Сериал пополнит линейку Wink Originals.

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