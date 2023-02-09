Ситуацию с осолонением Таганрогского залива в Ростовской области будут решать в 2023 году

Таганрогский залив недополучает пресную воду Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2023 году в Ростовской области будут решать вопросы, связанные с проблемой осолонения Таганрогского залива. В том числе, в рамках этих работ должны комплексно обследовать прибрежную территорию. Об этом на пресс-конференции сообщил губернатор Василий Голубев.

- Сегодня мы видим, что Таганрогский залив недополучает определенное количество пресной воды. Одна из главных причин - снижение стока воды из реки Дон, - отметил Василий Голубев.

Донской глава добавил, что в план оздоровления и развития водохозяйственного комплекса региона активно включился Совет Федерации. За проектом следит Валентина Матвиенко.

- Планируем последовательно выполнять программу. Объем финансовых средств в плане мероприятий оценивается в 100 млрд рублей. Но мы также продолжаем работу и по другим направлениям: по ливневым канализация в Волгодонске и Ростове, очистным сооружениям. Это должно быть дополнением, - рассказал Василий Голубев.

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