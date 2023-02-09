Где отдыхали любители гор в новогодние праздники, рассказали эксперты

Фото: МегаФон.

Количество туристов, отдыхающих на горнолыжных курортах, в этом году выросло на 13%. Россияне все чаще выбирают для активного отдыха новые направления — Мурманскую область, Камчатку и Южно-Сахалинск. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав трафик в период новогодних каникул.

Инфраструктура российских курортов интенсивно развивается, а спрос на активный отдых ежегодно растет. Лыжники и сноубордисты продолжают посещать давно полюбившиеся им склоны — турпоток горнолыжного кластера Сочи изменился незначительно.

Склоны Кавказа, напротив, демонстрируют значительный рост за счет расширения зон катания.

Вместе с тем заметный прирост в этом году показали менее известные курорты в разных регионах страны. Самым быстрорастущим стал «Большой Вудъявр» в Мурманской области, в период новогодних каникул сюда приехало в полтора раза больше туристов, чем годом ранее. Существенную динамику продемонстрировали также курорты Камчатского края «Альпина» и «Красная сопка» — они выросли на 47% — и горнолыжный курорт «Горный воздух» в Южно-Сахалинске, принявший на 37% больше гостей, чем в начале прошлого года.

К слову, эксперты пришли к выводу, что мужчины чаще женщин отдают предпочтение активному отдыху. А средний возраст туристов, катавшихся на склонах, составил от 25 до 44 лет.

Кстати, более 90% абонентов во время активного отдыха пользовались мобильным интернетом. пришлось более 60% от общего мобильного трафика.

Устойчивая связь на трассах горнолыжных курортов важна не только для общения, но и для обеспечения безопасности как туристам, так и спасателям в случае чрезвычайных ситуаций. МегаФон уделяет большое внимание развитию устойчивой мобильной связи, в частности, анализируя динамику нагрузки на сеть. В прошлом году крупнейшие проекты по улучшению покрытия реализованы на ключевых курортах — «Приэльбрусье», «Домбай», «Архыз» и «Шерегеш». Также самая высокая базовая станция была установлена на Эльбрусе. Теперь мобильная связь появилась даже на самых отдаленных горнолыжных трассах, а также маршрутах восхождения.