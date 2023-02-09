В Волгодонске при поддержке атомщиков прошла эковикторина для школьников

Фото: предоставлено Ростовской АЭС

Командная интеллектуально-развлекательная игра на экологическую тематику собрала в информационном центре Ростовской АЭС шесть школьных команд из Волгодонска.

Викторину с целью привлечения подростков к решению проблем, связанных с экологией, организовали педагоги и молодые атомщики в рамках проекта «Чистый город начинается с тебя».

- Мы не первый раз работаем с волонтерским движением электростанции в рамках этого экологического проекта. Однако впервые мы проводим образовательное экологическое мероприятие в форме викторины. Наша задача - вызывать у детей интеллектуальный интерес, эмоциональный отклик, мотивировать ребят к действиям, в которых проявляется гражданская позиция по отношению к окружающей среде, - рассказала соорганизатор мероприятия, педагог волгодонской школы №22 Олеся Дорофеева.

Фото: предоставлено Ростовской АЭС.

Два часа старшеклассники отвечали на вопросы, касающиеся климатических изменений, факторов загрязнения воздуха, воды, земли, разнообразия флоры и фауны, редких животных и заповедников нашей страны. Команды, набравшие наибольшее количество баллов, не остались без подарков, изготовленных из экологических материалов.

- Экологические факторы в нашей стране приобретают все большую значимость. Становятся популярными экологическое поведение, забота об окружающей среде, научно-технические разработки, направленные на сохранение природы. Атомная станция с одной стороны – предприятие, обеспечивающее безусловное соблюдение установленных для производственных процессов норм и правил по безопасности, в том числе и экологической, с другой стороны - социально ответственное предприятие, которое инициирует, реализует и поддерживает мероприятия экологической направленности: от биомелиорации водоемов Ростовской области и озеленения территорий - до волонтерских экологических инициатив и мероприятий по экологическому просвещению населения, - отметил заместитель директора по управлению персоналом Ростовской АЭС Михаил Рябышев.

Кстати, после эковикторины многие участники выразили желание присоединиться к волонтерскому движению атомной станции и принимать участие в экологических инициативах.