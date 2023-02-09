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НовостиОбщество9 февраля 2023 15:34

В Дагестане отец украл родных детей

На страшный поступок мужчина решился после развода с супругой
Лейла МИРИШОВА
Мужчина сменил место проживания и увез детей с собой в соседний город.

Мужчина сменил место проживания и увез детей с собой в соседний город.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Дагестане отец украл родных детей и спрятал их в другом городе. На похищение он решился после развода с женой. Об этом сообщают наши коллеги из "КП - Ставрополь".

Шокирующая история случилась в Дербентском районе. Экс-супруги договорились, что дети останутся жить с матерью, а к отцу будут приезжать на каникулах или выходных. Главу семейства такой расклад устроил, а все финансовые вопросы он взял на себя. Первое время все было, как и договаривались, но в один из дней дети не вернулись к маме после выходных. Взволнованная женщина не смогла дозвониться до бывшего мужа. Тогда она обратилась в правоохранительные органы.

Оказалось, что мужчина сменил место проживания и увез детей с собой в соседний город. Суд обязал мужчину вернуть детей матери, и сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

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