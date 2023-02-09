В Гидрометцентре спрогнозировали аномальные морозы в Ростовской области

Похолодание начнется с 9 февраля.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Ростовской области и еще нескольких южных регионах ожидается значительное понижение температуры. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью радио «Комсомольская правда».
По словам Вильфанда, на юге будет заметно холоднее, чем в центральной части России. А в некоторые регионы придут аномальные морозы. С 9 по 11 февраля прогнозируется отклонение температуры от нормы на семь — восемь градусов.
— В Астраханской области минимальная температура будет минус 16, в Калмыкии она опустится до минус 20 градусов, в Ростовской области — до минус 16, в Ставрополье — до минус 11, в Дагестане — до минус 20», — рассказал собеседник.
Он пояснил, что такое похолодание произойдет из-за антициклона над центром европейской России. По его восточной периферии заканчивается полярный воздух, который в итоге достигает южных регионов.
При этом столбики термометра начнут повышаться после 11 февраля. К 13 февраля установится температура около нормы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В марте весны не будет: климатолог рассказал, когда в Ростовскую область придет тепло
Климатолог заявил, что март в Ростовской области будет ниже климатической нормы. (Подробности)