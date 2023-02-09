В Гидрометцентре спрогнозировали аномальные морозы в Ростовской области

Похолодание начнется с 9 февраля. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области и еще нескольких южных регионах ожидается значительное понижение температуры. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью радио «Комсомольская правда».

По словам Вильфанда, на юге будет заметно холоднее, чем в центральной части России. А в некоторые регионы придут аномальные морозы. С 9 по 11 февраля прогнозируется отклонение температуры от нормы на семь — восемь градусов.

— В Астраханской области минимальная температура будет минус 16, в Калмыкии она опустится до минус 20 градусов, в Ростовской области — до минус 16, в Ставрополье — до минус 11, в Дагестане — до минус 20», — рассказал собеседник.

Он пояснил, что такое похолодание произойдет из-за антициклона над центром европейской России. По его восточной периферии заканчивается полярный воздух, который в итоге достигает южных регионов.

При этом столбики термометра начнут повышаться после 11 февраля. К 13 февраля установится температура около нормы.

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