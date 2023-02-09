Ростовчан предупреждают о новой схеме мошенничества с фейковым банковским приложением в AppStore

Число ежедневных звонков пользователям выросло примерно на 20 процентов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новую активность мошенников зарегистрировали в AppStore. Там появилось фейковое приложение «ВТБ Онлайн», а злоумышленники стали звонить пользователям от имени банка и предлагать скачать и установить его. В банке предупреждают: это фишинговый ресурс, он угрожает вам потерей денег.

- Мы каждый день проверяем магазины приложений, не появились ли там фейки, которые маскируются под наше. Сегодня наши специалисты обнаружили фишингового клона «В Банк: Доступ Онлайн» - его создали мошенники, чтобы собирать данные о клиентах и выводить их деньги, - комментирует старший вице-президент, директор департамента цифрового бизнеса банка Никита Чугунов. - Сразу после регистрации ПО мошенники стали активно звонить пользователям от имени ВТБ и предлагали скачать приложение. В этом вопросе все решает скорость реакции: чем быстрее магазин удалит его, тем меньше клиентов рискуют стать жертвами обмана. Мы незамедлительно направили соответствующий запрос в Apple.

В банке отмечают, что после спада активности мошенников в начале года в феврале они активизировались: число ежедневных звонков выросло примерно на 20 процентов. Эксперты прогнозируют, что в текущем году вырастет количество попыток обмана через мессенджеры, соцсети и технологию оплаты СПБ по QR-коду.

Для того, чтобы не подвергать свои финансы опасности, специалисты советуют устанавливать на телефон только те приложения, ссылки на которые есть на официальном сайте банка. Их подлинность могут подтвердить операторы контакт-центра ВТБ по номеру 1000.

Банк не перестает разрабатывать новые инструменты для борьбы с мошенниками и вскрывать их новые схемы. Так, в 2022 году для пользователей приложения ввели вход по биометрическим данным и бесплатный определитель номера, последний позволяет не брать трубку при нежелательных звонках или спаме. Кроме того, пользователи могут скрыть в приложении баланс счетов, установить лимиты по операциям, быстро заблокировать себя, если заподозрили, что их пытаются взломать.