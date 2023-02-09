В Ростове планируют застроить жилыми домами территорию напротив памятника «Тачанка»

Главное условие застройки - территория комплексного развития Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону планируют построить жилой комплекс напротив памятника «Тачанка». Об этом рассказал губернатор региона 9 февраля в ходе ежегодной пресс-конференции.

По словам Василия Голубева уже несколько компаний готовы стать инвесторами в строительстве жилого комплекса. Главное условие застройки - территория комплексного развития. Следовательно, в микрорайонах должны располагаться все необходимые соцобъекты для комфортного проживания ростовчан.

Также обсудили и строительство канатной дороги. Губернатор отметил, что работа над этим проектом активно продолжается. Кроме того, к лету 2024 года на Левом берегу построят новый парк.

- Напротив «Тачанки» тоже смотрим развитие нового микрорайона. Так что и просто жители левого берега, туристы смогут воспользоваться канатной дорогой. Мы продолжаем эту работу, мы от нее не отказываемся, но пока она немного затормозилась. Хорошо, что мы еще туда деньги не тратили. Понятно, что это было бы сложнее. Тем не менее, решение будем искать и найдем, – поделился губернатор.

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