В Севастополе мужчина зарезал мужчину в баре из-за разных вкусов в музыке

Мужчину быстро вычислили и задержали
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Севастополе мужчина зарезал мужчина в одном из местных баров. Об этом сообщили в "КП - Крым" со ссылкой на пресс-службу Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю.
Следствие установило, что в сентябре прошлого года между 45-летним подвыпившим мужчиной и незнакомым посетителем бара возникла ссора. У них не сошелся вкус в музыке. В результате чего, злоумышленник сходил в магазин, где купил кухонный нож. Вернувшись, он нанес удар в шею своего оппонента. Потерпевший скончался на месте. А преступник скрылся. Его быстро вычислили и задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Убийство".
Ленинский районный суд Севастополя приговорил мужчину к восьми годам колонии строгого режима и взыскал с него более 1,5 млн рублей в пользу вдовы погибшего. Приговор еще не вступил в законную силу.
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