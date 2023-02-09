В Аксайском районе произошло ДТП с участием грузовика

В результате ДТП никто не пострадал Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В поселке Темерницком произошло ДТП с участием грузовика. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. Авария случилась 9 февраля около 16:10 на улице Ветеранов.

По предварительной информации, 53-летний водитель "Вольво ФМ" не выдержал безопасное расстояние до впереди движущегося "Фольксвагена Таурега" под управлением 38-летнего водителя. Чтобы не врезаться в легковушку, шофер грузовика резко затормозил. В результате из кузова высыпалось содержимое на проезжую часть и на впереди идущие автомобили.

- В ДТП никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, – сообщили в ведомстве.

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Подробности этой аварии рассказали в управлении ГИБДД России по Ростовской области

(Подробности)