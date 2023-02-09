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НовостиОбщество9 февраля 2023 20:39

В Армавире пенсионер получил 14,6 лет колонии за убийство сотрудника садового товарищества

Причиной жестокой расправы стал долг перед ресурсоснабжающими организациями
Лейла МИРИШОВА
Суд приговорил его к 14 годам 6 месяцам колонии строгого режима

Суд приговорил его к 14 годам 6 месяцам колонии строгого режима

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Армавире местного жителя осудили на 14,6 лет колонии строгого режима за убийство работника садового товарищества. Об этом сообщила "КП – Кубань" со ссылкой на СУ СК по Краснодарскому краю.

По информации, проживающий в СНТ 61-летний мужчина накопил много долгов перед ресурсоснабжающими организациями. Все квитанции он выбрасывал в мусор. Пенсионера поставили перед выбором – или он погашает долги, или его отключают от всех благ. Такой ультиматум только разозлил пенсионера. Так, он придумал план мести. В мае 2022 года он взял два гарпуна со стрелами, и нож пришел к управлению садового товарищества.

Первым от рук злоумышленника пострадал юрист. Пенсионер два раза зарядил в него гарпун, а затем перерезал горло. После чего, он выстрелил в двух женщин, а одной из них нанес несколько ударов ножом. Одна из сотрудниц выбежала на улицу и позвала на помощь.

Прибывшие на место полицейские смогли поймать и обезоружить стрелка. В отношении неплательщика было возбуждено уголовное дело по двум статьям – убийство и покушение на убийство.

Суд приговорил его к 14 годам 6 месяцам колонии строгого режима, и еще полтора года после освобождения он будет придерживаться ряда ограничений, который назначит суд. Приговор в законную силу не вступил.

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