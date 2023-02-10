В Ростовской области большая часть льготников выбирает выплаты, вместо проездного

Только 20% льготников решили оформить проездной билет Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области большая часть льготников решила выбрать денежные выплаты, вместо проездного. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал губернатор региона Василий Голубев.

Отметим, что с января у льготников появился выбор – оставить проездной билет или получить компенсационную выплату, которая составит 1055 рублей. По словам Василия Голубева, большая часть граждан выбрала деньги.

- Это 80% льготников. И лишь 20% из них решили оформить проездной билет. Но похоже, эта тенденция сохранится. 1055 рублей выбрали получить примерно 200 тысяч человек. Но льгота носит заявительный характер, мы об этом постоянно напоминаем. Выбор всегда за людьми, - отметил глава Ростовской области.

Василий Голубев также напомнил, что с 1 мая текущего года льготный проезд будет доступен только при наличии проездной карты или электронных билетов. Жители региона могут обратиться в ближайшее МФЦ до 20 февраля для их получения. В апреле приобрести традиционный проездной билет на май уже не получится.

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(Подробности)