В Ростове на выходных синоптики прогнозируют пасмурную погоду и снег с дождем

Синоптики прогнозируют небольшой снег с дождем и 0...-1 градус Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону на выходных синоптики прогнозируют снег с дождем. Об этом сообщили в Ростгидрометцентре.

В субботу, 11 февраля, в городе ожидается переменная облачность. Утром и днем столбики термометров покажут -9...0 градусов. К вечеру температура составит -1 градус. Поры ветра достигнут до 8 метров в секунду.

В воскресенье, 12 февраля, в Ростове целый день ожидается пасмурная погода. Утром и днем ожидается мороз до -3 градусов. Также днем и вечером синоптики прогнозируют небольшой снег с дождем и 0...-1 градус. Скорость ветра в этот день достигнет 11 метров в секунду.

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