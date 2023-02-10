В Ростове сотни горожан останутся без света 10 февраля

Причиной отключений стали профилактические работы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону жителей предупредили об отключении. Об этом сообщили на сайте "Донэнерго".

В пятницу, 9 февраля, в городе с 10 до 16 часов отключения запланированы по адресам: улица Герасименко, 6/2, 8 и улица Погодина 5А, 7, 9.

В этот же день отключения пройдут с 9 до 15 в домах на ул. Черниговская 2-36, 1-37; ул. Туркистанская 2-40, 1, 1 А, 1/173; ул. Текучёва 159-195; пер. Журавлёва 155-163, 173, 173/1, 186-192; пер. Крепостной 85, 173-181, 164; просп. Кировский 87-89, 128-132. Также отключения пройдут на ул. Заводская 12-18, 27-65, 79-81; пер. Урицкого 58-78; ул. Магнитогорская 7, 7А, 7Б, 36-46.

С 9 до 17 часов без электричества придется потерпеть жителям по адресам: ул. Беляева 22, 22/1, 24, 24/1, 24/2, пер. Безымянный 14-22, 1719; ул. Гусева 54-104, 105-169; пер. Желябова 2-4; ул. Кручинина 58-120, 71-89.

Причиной временных неудобств стали профилактические работы.

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