В ЮФО прошел круглый стол по финансовому просвещению людей с инвалидностью

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест».

В рамках социального проекта повышения уровня финансовой грамотности населения эксперты банка «Центр-инвест» приняли участие в круглом столе «Актуальные вопросы финансовой грамотности людей с инвалидностью и качество предоставляемых им финансовых услуг».

Его организатором выступил АНО «Центр внедрения и развития инклюзивных технологий» при поддержке Фонда президентских грантов. Основными целями мероприятия стали повышение качества оказания услуг финансовыми учреждениями людям с инвалидностью по зрению, популяризация темы финансового просвещения людей с инвалидностью и тиражирование успешных практик в регионах России.

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест».

В работе круглого стола приняла участие помощник директора по связям с общественностью филиала банка в г. Краснодар Екатерина Мальта и выступила с докладом на тему «Региональные практики повышения уровня финансовой грамотности людей с ОВЗ».

Социальная ответственность бизнеса это один из флагманских принципов ESG-повестки банка, а его «Центр финансовой грамотности» на протяжении многих лет реализует различные программы доступного финансового образования.

С 2019 года в Центре действует программа доступного финансового образования на языке жестов совместно с Краснодарским региональным отделением Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих». Социально-образовательные проекты банка отражают ответственное отношение к развитию общества в регионах присутствия и способствуют росту финансовой грамотности населения.