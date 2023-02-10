В Ростове структура Вексельберга отказалась судиться за землю старого аэропорта

Стороны оспаривали в суде права на участок площадью 85 га Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области компания «Аэро-сити», связанная с бизнесменом Виктором Вексельбергом, отказалась от кассационной жалобы по делу об аренде 85 га на территории старого аэропорта Ростова. Информацию об этом в электронной картотеке опубликовал Арбитражный суд Северо-Кавказского округа.

В документации указано, что изначально договор аренды через Арбитражный суд оспорили представители Минимущества Дона. В 2022 году фирму обязали немедленно вернуть земельный участок властям, но на этом разбирательства не закончились.

Арендатор обратился с жалобой в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд и попросил приостановить решение прежней инстанции. Также требовали принять обеспечительные меры в виде запрета на регистрацию объектов и любые другие действия относительно самого участка. Это заявление отклонили.

Тогда компания подала кассационную жалобу в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа. На этот раз требовали отменить решение в части обеспечительных мер. В Минимуществе Дона в ответ указали на «несостоятельность обращения». В итоге представители «Аэро-сити» еще до начала слушаний отказались от своих претензий.

Напомним, участок площадью 85 га со взлетной полосой оказался яблоком раздора из-за проекта комплексного развития территорий. Всего масштабное обновление должно затронуть примерно 367 га. На свободном пространстве собираются возвести около 1,5 млн кв. метров жилья, школы, детские сады, офисные здания. Этот проект должны выполнить до 2040 года.

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Об изменениях без ссылки на какие-либо источники сообщает один из ростовских интернет-порталов (подробности)