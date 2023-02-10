Мороз до -21 градуса ожидается в Ростовской области

Наиболее ощутимое понижение температуры ожидается по ночам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Морозы до -21 градуса ожидаются местами в Ростовской области в ближайшее время. Об этом жителей региона предупреждают синоптики ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».

Так, в ночь с 10 на 11 февраля в среднем прогнозируют от -8 до -13, при прояснениях до -18, по востоку региона - до -21 градуса. Ветер будет юго-восточный и восточный около 3-8 м/с.

11 февраля в отдельных районах обещают мокрый снег и гололедицу. Температура воздуха ночью составит от -6 до -11, при прояснениях - около -18, в юго-восточных районах - до -21. Днем будет от -2 до -7, по югу и западу - до +2 градусов. Ветер ожидается восточный и юго-восточный с переходом на юго-западный 6-11 м/с.

12 февраля возможны небольшие и умеренные осадки, изморозь. Ночью прогнозируют -2-7 градусов, при прояснениях - до -11. Днем термометры установятся в районе от -3 до +2, по югу будет до +5. Ветер должен дуть в юго-западном и западном направлении со скоростью 7-12 м/с, иногда с порывами до 15-18 м/с.

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