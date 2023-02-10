В центре Ростова отель Arka выставили на продажу за 1,35 млрд рублей

Объект включает в себя отель, паркинг и два ресторана Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В центре Ростова-на-Дону выставили на продажу Arka Hotel. Заявленная стоимость здания - 1,35 млрд рублей. Соответствующее объявление опубликовано на портале Avito.ru.

Речь идет о ресторанно-гостиничном комплексе на Большой Садовой общей площадью 5154,3 кв. метра. Здание находится на собственном земельном участке в 1267 кв. метров.

- Объект включает в себя отель на 70 номеров, паркинг на 60 мест, два городских ресторана, а также три конференц-зала, - указано в объявлении.

Добавим, ранее на Большой Садовой владельцы отдали под выкуп два старинных особняка. За них у будущих покупателей потребовали 110 и 330 млн рублей.

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