В Ростове-на-Дону часть Западного жилого массива временно оставили без воды

Отключение на Западном никак не связано с шугой и работой водозаборов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня, 10 февраля, в Ростове-на-Дону некоторые жители Западного остались без воды из-за коммунальных неполадок на улице Зорге. Эту информацию подтвердили в пресс-службе «Ростовводоканала».

- Отключение на время работ произвели в границах: Зорге - 339-я Стрелковая Дивизия - Малиновского - Еременко. Восстановить подачу ресурса должны до 17 часов, - сообщили журналисту «КП - Ростов-на-Дону».

Специалисты «Ростовводоканала» подчеркивают: временное отключение на Западном никак не связано с шугой (мелким льдом) в Дону и работой водозаборов. Сейчас все насосные станции действуют в штатном режиме. Ранее из-за шуги в некоторых районах города отмечались перебои с водоснабжением.

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