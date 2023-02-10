В Ростове-на-Дону часть Западного жилого массива временно оставили без воды

Отключение на Западном никак не связано с шугой и работой водозаборов
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Сегодня, 10 февраля, в Ростове-на-Дону некоторые жители Западного остались без воды из-за коммунальных неполадок на улице Зорге. Эту информацию подтвердили в пресс-службе «Ростовводоканала».
- Отключение на время работ произвели в границах: Зорге - 339-я Стрелковая Дивизия - Малиновского - Еременко. Восстановить подачу ресурса должны до 17 часов, - сообщили журналисту «КП - Ростов-на-Дону».
Специалисты «Ростовводоканала» подчеркивают: временное отключение на Западном никак не связано с шугой (мелким льдом) в Дону и работой водозаборов. Сейчас все насосные станции действуют в штатном режиме. Ранее из-за шуги в некоторых районах города отмечались перебои с водоснабжением.
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