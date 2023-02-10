Жилые дома в центре Ростова-на-Дону остались без полноценного отопления

Сейчас в квартирах снижена подача тепла Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В центре Ростова-на-Дону из-за неполадки для некоторых домов снизили подачу тепла. Об этом днем 10 февраля сообщает пресс-служба «Ростовских тепловых сетей».

- В связи с дефектом трубопровода на пересечении Обороны и Халтуринского временно ограничена подача теплоносителя для части потребителей Ленинского района, - говорится на сайте компании.

Специалисты сейчас переключают коммуникации для отключения поврежденного участка. К этой работе привлекли две аварийно-восстановительные бригады, задействовано 6 единиц спецтехники. О завершении работ пообещали информировать дополнительно.

Добавим, также сегодня без воды остались жители части Западного жилого массива в Ростове-на-Дону. Подачу ресурса коммунальщики планируют восстановить до 17 часов 10 февраля.

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