13 февраля ограничат проезд на нескольких улицах Новочеркасска

Ограничения введут на спуске Красном, Платовском, Московской и Александровской Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

13 февраля в Ростовской области ограничат проезд на нескольких улицах Новочеркасска. Дорожные нововведения будут действовать во время мероприятий, посвященных 80-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, сообщают местные власти.

Так, на период с 7 до 13 часов ограничения ожидаются на проспекте Платовском, от Пушкинской до Атаманской, и на Московской, от Комитетской до Платовского.

С 9 до 11 часов ограничения введут на нечетной стороне спуска Красного, от площади Ермака и до Александровской, а также на четной стороне Александровской, от городской поликлиники до спуска Красного.

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