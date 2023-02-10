Аварию на теплотрассе в центре Ростова планируют полностью устранить к вечеру 10 февраля

В часть домов тепло и горячая вода должны были вернуться еще в 15 часов. Фото: сайт администрации Ростова-на-Дону

Коммунальную аварию на теплотрассе в центре Ростова-на-Дону обещают полностью устранить к 18 часам 10 февраля. Об этом сообщил глава администрации Ленинского района Константин Тихонов.

- Порыв был обнаружен утром 10 февраля. Над его устранением сейчас работают две аварийные бригады, - сообщил Константин Тихонов.

По словам чиновника, для устранения дефекта потребовалось отключение теплотрасс диаметром 400 миллиметров. Добавим, в часть домов тепло и горячая вода должны были вернуться еще в 15 часов.

Напомним, ранее о снижении подачи отопления в жилые дома сообщили сотрудники пресс-службы «Ростовских тепловых сетей». В компании пояснили, что дефект обнаружили на трубопроводе в районе пересечения Обороны и Халтуринского.

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