Работу редакции «КП — Ростов-на-Дону» отметила Врачебная палата Ростовской области

Редакцию «КП — Ростов-на-Дону» наградили благодарственным письмом. Фото: Ольга ГОПАЛО

Редакцию «КП — Ростов-на-Дону» наградили благодарственным письмом Ростовской областной общественной организации «Врачебная палата» за постоянную приверженность теме охраны здоровья жителей Ростовской области. В мероприятии приняли участие заместитель губернатора Ростовской области Андрей Пучков и министр здравоохранения региона Юрий Кобзев и руководители медучреждений.

Врачебная палата инициировала информационную кампанию — акцию «Спасибо, партнер!», ставшую выражением признательности СМИ, которые оказывают постоянную помощь лечебно-профилактическим учреждениям области в борьбе с коронавирусной инфекцией, с разъяснением необходимости вакцинации и ведения здорового образа жизни.

Председатель областной Врачебной палаты Татьяна Быковская вручила благодарственное письмо директору Ростовского филиала издательского дома «Комсомольская правда» Елене Соболевой и главному редактору Ольге Гопало.

Также дипломом за первое место в номинации «Герой нашего времени» была награждена журналист издания Татьяна Лысенко, чьи истории о работе медиков Ростова регулярно выходят на страницах газеты и сайта ростовской «Комсомолки».

Диплом за первое место в номинации "Герой нашего времени" - у Татьяны Лысенко. Фото: Ольга ГОПАЛО

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