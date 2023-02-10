В Ростове на Таганрогской собираются возвести микрорайон из 22 многоквартирных домов

Планируется строительство трех детских садов и школы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону на улице Таганрогской планируют возвести новый микрорайон из 22 многоквартирных домов. Об этом говорится в документе на сайте донского правительства.

На свободной территории также должны благоустроить сквер площадью 0,9 га и пешеходную аллею протяженностью 1560 кв. метров. В планах также строительство трех детских садов и общеобразовательной школы.

Общую документацию по планировке двух участков на улице Таганрогской застройщик должен предоставить властям уже в пером квартале 2024 года. Добавим, землю под будущее строительство собираются передать без торгов.

Добавим, ранее губернатор Василий Голубев сообщил о планах по возведению на Левом берегу Дона в Ростове-на-Дону четырех новых микрорайонов.

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