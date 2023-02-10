Банковские онлайн-приложения становятся более востребованы пользователями

В январе 81% пользователей дистанционно открывали вклады и накопительные счета. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Клиенты банков сегодня активно прибегают к использованию дистанционных каналов при совершении финансовых операций. Так, количество посетителей мобильного приложения «ВТБ Онлайн» возросло в среднем до 9 млн заходов в сутки по итогам января. Это на треть больше, чем год назад. Рекорд зафиксировали 31 января — более 10,6 млн сессий.

Более 12 млн клиентов выполняют операции и управляют своими данными, по данным банка ВТБ. За год число пользователей приложения увеличилось больше чем на 10 процентов, и доля пользователей составила 72 процента.

В январе текущего года чаще всего пользователи дистанционно открывали вклады и накопительные счета — 81%. Доля использования потребительских кредитов в онлайн-режиме достигла 50%. Также половина клиентов банка дистанционно оплачивают коммунальные услуги и связи. Такие данные подтверждают стабильность работы приложения и его востребованность, несмотря на все сложности, с которыми финансовые организации столкнулись в прошлом году.

Продолжается расширение числа опций для обеспечения безопасности пользователей. Возможность самостоятельно настраивать лимиты операций, посмотреть подключенные устройства, заблокировать карту или учетную запись при подозрении на мошеннические действия, подключить определитель номера — все это защищает финансовые средства и личные данные клиента.