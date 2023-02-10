В Ростове на улице нашли трехлетнюю девочку без родителей

Девочку заметили возле одного из магазинов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове прохожие обнаружили на улице маленькую девочку, которая была без родителей. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» сообщили очевидцы.

Девочку, которой на вид три — четыре года, заметили на улице Казахской. Она находилась возле одного из магазинов. Малышка не могла объяснить прохожим, где ее родители. Вид у ребенка был болезненный, поэтому люди на всякий случай вызвали «скорую».

Прибывшие на место медики предварительно диагностировали у девочки ОРВИ. Ее забрали в одну из больниц города.

Как ребенок оказался один на улице и где сейчас его родители, пока неизвестно.