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НовостиПроисшествия10 февраля 2023 14:44

В Ростове на улице нашли трехлетнюю девочку без родителей

Ребенка забрали в больницу
Михаил СТРИЖЕВ
Девочку заметили возле одного из магазинов.

Девочку заметили возле одного из магазинов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове прохожие обнаружили на улице маленькую девочку, которая была без родителей. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» сообщили очевидцы.

Девочку, которой на вид три — четыре года, заметили на улице Казахской. Она находилась возле одного из магазинов. Малышка не могла объяснить прохожим, где ее родители. Вид у ребенка был болезненный, поэтому люди на всякий случай вызвали «скорую».

Прибывшие на место медики предварительно диагностировали у девочки ОРВИ. Ее забрали в одну из больниц города.

Как ребенок оказался один на улице и где сейчас его родители, пока неизвестно.