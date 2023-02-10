Аварию на теплотрассе в центре Ростова-на-Дону полностью устранили

На месте происшествия работали две аварийные бригады. Фото: сайт администрации Ростова-на-Дону

В центре Ростова-на-Дону завершили аварийный ремонт теплотрассы. Об этом около 18 часов вечера 10 февраля сообщает пресс-служба «Ростовских тепловых сетей».

- Работы на пересечении Обороны и Халтуринского завершены. Специалисты приступили к заполнению системы и восстановлению теплоснабжения, - прокомментировали в компании.

Напомним, днем 10 февраля из-за порыва на коммуникациях в домах Ленинского района оказалась снижена подача тепла. После этого на месте происшествия задействовали две аварийные бригады и 6 единиц спецтехники.

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