Улицу в Ростове-на-Дону назовут в честь поэта Расула Гамзатова

В этом году со дня рождения поэта исполняется 100 лет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове одну из улиц в Октябрьском районе назовут в честь поэта Расула Гамзатова. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

По словам сити-менеджера, решение было принято во время заседания городской межведомственной комиссии.

- Расул Гамзатов был членом редколлегии журналов «Новый Мир», «Дружба народов», газет «Литературная газета», «Литературная Россия». Изданы десятки его поэтических, прозаических и публицистических книг. Также он переводил на аварский язык классическую и современную русскую литературу, – поделился Алексей Логвиненко.

Отметим, что поэт родился 8 сентября 1923 года в Дагестане. Расул Гамзатов начал писать стихи в 1932 году. Одним из известных произведений поэта стало стихотворение «Журавли». Этот текст лег в основу одноименной военной песни. В этом году со дня рождения поэта исполняется 100 лет. По случаю этого события в учреждениях культуры пройдут тематические мероприятия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове на торги выставили участок с постройкой, которую нужно снести

Площадку изъяли по решению суда

(Подробности)