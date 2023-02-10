В Ростове-на-Дону бездомных собак, напавших на горожан, будут проверять на обоснованность агрессии

В настоящее время в МКУ «ЦБЖ» на содержании находится 1 217 животных Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове бездомных собак, напавших на жителей, будут проверять на обоснованность агрессии. Этот вопрос обсудили в ходе заседания комиссии в гордуме.

По словам директора Центра безнадзорных животных Дмитрия Костюкова, речь идет о тех бездомных собаках, которые проявляют агрессию по отношению к людям. Таких животных опасно выпускать после отлова, при условии, что их вакцинируют и стерилизуют.

- В настоящее время на содержании находится 1 217 животных, в том числе 42 кошки. За 2022 год отловили 872 бездомных кошек и собак. Обратно выпустили только 523 животных, 187 пристроили в добрые руки, стерилизовали 717 особей. Также 70 животных принесли неравнодушные граждане, а вакцинировали 1922 кошек и собак, – отметил Дмитрий Кострюков.

Однако, согласно законодательству отлавливать животных с клипсами, которые проявили агрессию – нельзя. Проблема в том, что четких критериев определения степени агрессивности пока не разработали. На сегодня единственный критерий - это укусы и заявления пострадавших.

Отметим, что в текущем году на отлов бездомных животных в Ростове выделили больше 6 млн рублей.

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