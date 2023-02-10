В Южном федеральном округе 35% граждан хотя бы раз заводили отношения на работе

50% опрошенных относятся к служебным романам нейтрально Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В ЮФО больше трети граждан хотя бы раз вступали в романтические отношения на работе. Интересную статистику привели аналитики платформы Авито Работа.

По данным опроса, 50% опрошенных относятся к служебным романам нейтрально, еще 15% – положительно. А вот 32% респондентов высказались об отношениях на работе крайне отрицательно.

Однако, 63% поделились, что никогда не заводили служебных романов, а 22% опрошенных успели завести интрижку. Еще 13% откровенно признались, что такие отношения случались с ними несколько раз.

По статистике, отношения на работе возникают между коллегами, у которых одинаковый статус. Об этом рассказали 69%. Между людьми с неравным статусом романы возникают реже: 15% были в отношениях с коллегой статусом выше, 12% — с подчиненными.

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