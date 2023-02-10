От коронавируса в Ростовской области вылечили еще 76 жителей

За все время пандемии число выздоровевших составило 428 485 жителей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области за минувшие сутки от коронавируса выздоровели еще 76 человек. Об этом сообщили на портале стопкоронавирус.рф 10 февраля.

За все время пандемии число выздоровевших составило 428 485 жителей.

Отметим, что большая часть заболевших переносит инфекцию в легкой форме. У пациентов наблюдается общая слабость, боль в горле, насморк. Инфицированному назначают двухнедельный карантин дома. С более тяжелыми формами больных помещают в стационар, где медики тщательно следят за их состоянием.

Для того, чтобы не заболеть повторно, необходимо соблюдать меры профилактики: чаще мыть руки, пользоваться антисептиками и проветривать помещения. При первых проявлениях болезни стоит обратиться к врачу и не заниматься самолечением.

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(Подробности)