Жена известного телеведущего Дмитрия Диброва в откровенном мини показала стройные ноги

Полина Диброва продемонстрировала отличную физическую форму. Фото: официальнный аккаунт Полины Дибровой в соцсетях
Мама троих сыновей, модель, жена телеведущего Дмитрия Диброва не перестает радовать подписчиков позитивным контентом в соцсетях. На днях Полина Диброва опубликовала снимок, на котором предстала перед объективом камеры в короткой футболке.
Лук выгодно подчеркнул стройные ноги многодетной мамы. Подписчики, в свою очередь, оценили физическую форму Полины.
В комментариях пользователи писали, что она «прекрасна», «очаровательна», а для кого-то — и вовсе пример для подражания.
А еще Полина Диброва назвала свое самое любимое место в доме. Оказывается, это диван.
- У каждого есть любимое место в собственном доме. Это — мое, - написала она в своем блоге в соцсетях.
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