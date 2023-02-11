Жена известного телеведущего Дмитрия Диброва в откровенном мини показала стройные ноги

Полина Диброва продемонстрировала отличную физическую форму. Фото: официальнный аккаунт Полины Дибровой в соцсетях

Мама троих сыновей, модель, жена телеведущего Дмитрия Диброва не перестает радовать подписчиков позитивным контентом в соцсетях. На днях Полина Диброва опубликовала снимок, на котором предстала перед объективом камеры в короткой футболке.

Лук выгодно подчеркнул стройные ноги многодетной мамы. Подписчики, в свою очередь, оценили физическую форму Полины.

В комментариях пользователи писали, что она «прекрасна», «очаровательна», а для кого-то — и вовсе пример для подражания.

А еще Полина Диброва назвала свое самое любимое место в доме. Оказывается, это диван.

- У каждого есть любимое место в собственном доме. Это — мое, - написала она в своем блоге в соцсетях.

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