Владелец продуктового магазина в Таганроге избил налетчиков с игрушечным пистолетом

Подозреваемых задерали и поместили под стражу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Таганроге полиция задержала троих парней и девушку, причастных к разбоям в местных магазинах. Как оказалось, за вечер они напали на несколько торговых точек. Для устрашения продавцов компания брала с собой игрушечный пистолет из пластика.

Но вот в последнем магазине из ждал неожиданный отпор. В тот вечер за прилавком стоял владелец точки. Когда злоумышленники ворвались в павильон, мужчина сразу понял, что пистолет — игрушечный.

По словам источника в правоохранительных органах региона, хозяин магазина выскочил из-за прилавка и сам набросился на налетчиков с кулаками. Те испугались и скрылись с места преступления.

А владелец продуктового позвонил в полицию. В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что всех четверых подозреваемых задержали по горячим следам.

Их взяли под стражу. В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по статье «Разбой».

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