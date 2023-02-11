Из Ростова в зоопарк Мариуполя отправили десять тонн сена

Зоологи отправили сено для животных из зоопарка в Мариуполе Фото: Михаил ФРОЛОВ

В зоопарке Мариуполя, несмотря на то, что мирная жизнь восстанавливается, периодически возникают трудности с кормом для животных. Поэтому сотрудники зоосада в Ростове вместе с коллегами из Краснодарского края решили оказать помощь. Зоологи отправили в Мариуполь десять тонн сена.

- Также планируется к оправке 1,5 тонны сухого корма в Донецкий зоопарк, - поделились планами в пресс-службе ростовского зоопарка.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала о том, что волонтеры помогли мариупольской конюшне. Активисты передали корм для лошадок, которые чудом выжили под обстрелами.

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