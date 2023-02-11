В Ростове сгорел внедорожник Range Rover

На месте ЧП работали восемь пожарных
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Ростове-на-Дону, на проспекте Нагибина, на парковке возле многоквартирного дома вспыхнул автомобиль, сообщили в МЧС региона.
По информации ведомства, по предварительным данным, во внедорожнике Range Rover замкнула проводка, что и привело к возгоранию.
- Площадь пожара составила четыре квадратных метра, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.
На месте работали две спецмашины и восемь спасателей.
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