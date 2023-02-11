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НовостиОбщество11 февраля 2023 16:32

Ростовская область и ЛНР подписали соглашение о сотрудничестве 11 февраля

Свои подписи под документом поставили губернатор донского края и временно исполняющий обязанности главы Луганской народной республики
Анна ШИЛЯЕВА
Василий Голуев и Леонид Пасечник подпсиали важное соглашение. Фото: пресс-служба правитеьства Ростовской области

Василий Голуев и Леонид Пасечник подпсиали важное соглашение. Фото: пресс-служба правитеьства Ростовской области

В Луганске, в субботу, 11 февраля, подписали оглашение о сотрудничестве Ростовской области и ЛНР, сообщает сайт регионального правительства.

- Соответствующий документ губернатор Василий Голубев и временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник подписали в городе Луганске, - прокомментировали в пресс-службе правительства Ростовской области.

В рамках совместной работы будет идти сотрудничество по самым разным направлениям: восстановление и развитие коммунальной, инженерной, транспортной инфраструктуры, а также развитие торговли, экономики, сферы здравоохранения и так далее.

- Будем работать теперь еще плотнее, - прокомментировал Василий Голубев.

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