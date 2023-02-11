В Ростове после резкого потепления ожидают снегопады

В Ростове всю следующую неделю будет идти снег
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Ростов в субботу, 11 февраля, столбик термометра днем показывал плюсовую температуру. Но уже завтра, в воскресенье, 12 февраля, синоптики обещают снег. Температура воздуха упадет до — 4.
Начало рабочей недели также не порадует теплом.
В будние дни также обещают снег, а столбик термометра будет опускаться до — 5.
Какой будет погода в феврале, можете узнать здесь.
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