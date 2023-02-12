В Ростове вандалы испортили 40 машин

В Ростове сорвали зеркала с нескольких десятков машин. Фото: паблик в "ВК" "Главный - Новости Ростова-на-Дону - 161"

В Ростове-на-Дону, в Северном микрорайоне города, с автомобилей, которые находились на площадке подземного паркинга на Пацаева, злоумышленники сняли зеркала. Об этом в пабликах рассказали владельцы автомобилей.

По словам ростовчан, пострадали, как минимум, сорок машин. Причем, зеркала снимали с дорогих иномарок - с «Мерседесов», «Ауди» и «БМВ».

- А там, где они не снималось, просто отламывали, - пожаловались владельцы автомобилей.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» сообщала о том, что в донской столице на Портовой, водитель «Газели» протаранил несколько машин и скрылся с места.

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