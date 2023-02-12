Морозы до минус 17 и снегопад ожидают в Ростовской области с 13 февраля

В Ростовской области обещают сильный снегопад
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростовской области с понедельника, 13 февраля, сильно испортится погода, сообщили в Ростовском гидрометцентре. Почти во всех районах области будет идти снег, а на севере и вовсе обещают метель.
- На дорогах гололедица. Ветер западный и северо-западный 7-12 м/с, местами порывы 15-17 м/с, - прокомментировали в гидрометцентре.
Температура воздуха ночью будет падать до минус 10, а местами и до 17 градусов мороза.
Днем столбик термометра покажет от минус 1 до минус 6.
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