«Поезд Победы» сделал остановки в нескольких городах Ростовской области

Одна из экспозиций в "Поезде Победы" Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области «Поезд Победы» - передвижной музей, сделал остановки в нескольких городах. Так, посмотреть экспозицию смогли жители Волгодонска и Шахт.

Как сообщается на официальном сайте передвижного музея, за три дня в «Поезде Победы» побывали около трех тысяч жителей Ростовской области.

- Мне очень понравилась эта обстановка, вокруг было все очень реалистично. Фигурки, вот эти силуэты людей – когда я зашла, то подумала, что там сидят настоящие люди. Они были настолько реалистичны, что это мне очень понравилось, - поделилась впечатлениями посетительница экскурсии Эльмира Сафарова.

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