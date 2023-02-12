В Ростовской области водитель «Лексуса» съехал в кювет, после чего бросил машину и сбежал

Водитель слетел в кювет в селе под Ростовом. Фото: ГИБДД РО

В Ростовской области, в Каменском районе, выясняют детали аварии с участием иномарки, сообщили в региональной ГИБДД. По данным ведомства, недалеко от хутора Старая Станица с дороги в кювет слетел «Лексус», затем машина опрокинулась.

Сам водитель смог выбраться из салона, после чего скрылся с места. А машина так и осталась в кювете.

На следующий день 27-летний хозяин автомобиля пришел в полицию и рассказал об аварии. По словам мужчины, ДТП произошло из-за того, что заклинило рулевую рейку и он потерял контроль над управлением.

- За оставление места ДТП в отношении водителя составлен административный протокол, - прокомментировали в пресс-службе областной ГИБДД.

Если суд признает вину водителя, ему может грозить арест сроком на 15 суток.

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