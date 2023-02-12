Губернатор Ростовской области Василий Голубев побывал в полевом лагере в ЛНР и передал бойцам технику

Василий Голубев побывал в полевом лагере. Фото: телеграм-канал губернатора Ростовской области

Василий Голубев побывал с рабочей поездкой в ЛНР. В официальном телеграм-канале главы региона сообщается, что губернатор Ростовской области посетил полевой лагерь, пообщался с участниками СВО.

- Во встрече участвовали представители нескольких подразделений с Дона. Пообщались с ребятами, передал им очередную партию гуманитарной помощи, оборудования и техники, - прокомментировал Василий Голубев.

Также во время визита в ЛНР было подписано соглашение о сотрудничестве донского края и Луганской Народной Республики. Свои подписи под документами 11 февраля поставили Василий Голубев и Леонид Пасечник.

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