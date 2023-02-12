В Ростове улицы от снега расчищают больше 100 снегоуборочных машин

В Ростове работают снегоуборочные машины. Фото: пресс-служба администрации Ростова

В Ростове в воскресенье, 12 февраля, в первой половине дня выпал снег, в связи с этим коммунальные службы приступили к работе.

Как сообщил в своем телеграм-канале глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко, в работе задействовано 134 единицы техники, в том числе, 63 комбинированные дорожные машины. Также улицы расчищают 528 сотрудников коммунальной службы.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что на следующей неделе в донском крае прогнозируют мороз до минус 17 и метель.

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