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НовостиПроисшествия12 февраля 2023 12:22

В Ростове девятилетняя девочка пострадала в тройной аварии на Западном

ДТП произошло на Малиновского
Анна ШИЛЯЕВА
В Ростове на Западном произошла авария

В Ростове на Западном произошла авария

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове, на улице Малиновского, утром, 12 февраля, произошла серьезная авария, сообщают очевидцы.

По словам свидетелей ДТП, один из участников дорожного движения не справился с управлением и на «Ладе» врезался в «Тойоту», которая стояла около светофора.

А «Тойота», в свою очередь, по инерции протаранила «БМВ».

- В результате пострадала девятилетняя пассажирка «Короллы», - сказали очевидцы аварии.

По предварительным данным, жизни девочки ничего не угрожает.

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