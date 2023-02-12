В Ростове девятилетняя девочка пострадала в тройной аварии на Западном

В Ростове на Западном произошла авария
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростове, на улице Малиновского, утром, 12 февраля, произошла серьезная авария, сообщают очевидцы.
По словам свидетелей ДТП, один из участников дорожного движения не справился с управлением и на «Ладе» врезался в «Тойоту», которая стояла около светофора.
А «Тойота», в свою очередь, по инерции протаранила «БМВ».
- В результате пострадала девятилетняя пассажирка «Короллы», - сказали очевидцы аварии.
По предварительным данным, жизни девочки ничего не угрожает.
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